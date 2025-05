Maag Agro on Eesti suurim sea- ja broilerikasvataja ning ühtlasi Eesti suurim põllumajandusettevõte. Priit Dreimann, Maag Food OÜ juhatuse liige rääkis pressiteate vahendusel, et praegu kasvatatakse seitsmes linnufarmis, kus on kokku 77 halli, kuni 14 miljonit lihakana ehk broilerit aastas. „Kui kaks uut halli valmivad, kasvatame oma kaheksas linnufarmis kokku 15 miljonit broilerit aastas. Kahe halli rajamine toob piirkonda ka mõned uued töökohad.“