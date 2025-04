OKSJON Kõige kallim pull müüdi pea 6000 euroga Lätti

25. aprillil toimunud tõupullide veebioksjon tõestas ennast rahvusvahelisel turul. „Tore on see, et lõunanaabrid on meie aretustööd üha kõrgemalt hindama hakanud ja neist on saanud meile väga aktiivsed ja kindlad kliendid. Kindlasti tuleb seekord kiita ka Eesti lihaveisekasvatajaid, kes järjekindlalt meie oksjonilt pulle ostavad - see näitab, et nad soovivad oma karjas tulemuste saavutamiseks kindla peale minna,“ kinnitas oksjoni üks korraldajatest Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi (ELKS) juhatuse esinaine Jane Mättik. Tema sõnul oli seekord ka päris mitmeid uusi tulijaid, kes varem ei ole oksjonil osalenud. „Tähendab, et meie kõrge tasemega aretusloomad on lihaveisesektoris teinud head reklaami, meie aretajaid ning ETKÜ ja ELKS poolt tehtud tööd usaldatakse ja hinnatakse üha enam,“ kinnitas ta.