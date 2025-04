Ministeerium analüüsib toidukaupade käibemaksuerisuse mõju edasi

"Selleks, et oleks meil midagi, mida üldse arutada, oleks hea, kui pilt oleks selge, et mis selle mõju on. Enne seda on see kõik spekulatsioon, kuna neid argumente on mõlemalt poolelt tulnud ja need on tihti ka vastukäivad argumendid, siis seaduslik alus kindlasti aitaks sellele diskussioonile kaasa," selgitas regionaal ja põllumajandusminister Hendrik Terras ERRile.