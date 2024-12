Tänavu aprillis regionaal- ja põllumajandusministriks tõusnud Piret Hartman ei ole kabinetis istuv ametnik, igal nädalal on tal mõni pikem maalesõit ees. Kui Maa Elu talle läinud töönädala lõpul helistas, et ümber saav aasta üheskoos kokku võtta, vastas minister vaikse automüra taustal: „Olen just Mäeküla kõrtsi juures, kuni Tallinnani on aega rääkida küll.”