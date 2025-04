Aknalaual kasvab kurke, lufasid, vahtraid ja avokaadogi

Ja mis veel – sel kevadel on mul plaanis ehitada kasvuhoone! Olen küll varem kuulnud siit ja sealt, et vanadest akendest saab seda teha, aga nüüd teen seda esimest korda ise. Loodan, et saan kokku klopsitud ühe vahva koha, kus minu taimebeebid kenasti areneda saavad.

Kokkuvõttes on see üks suur katsetamine, aga mul on värske aednikuna väga-väga põnev vaadata, kuidas kõik välja kukub. Õpin iga päev midagi uut ja loodan, et suve jooksul saan palju uusi aiakogemusi.

Basiilikubeebid. Foto: Laura Suursepp

Katsetused naeri ja tomatiga

Jane Pukk võttis tomatiseemned poest võetud viljast ning seemned said mulda 13. märtsil. Sel nädalal toimus aga pikeerimine. "Mingit erilist teadust nende puhul teinud pole, elavad aknalaual, kus saavad valgust, ja kastan neid oma kaevust tuleva veega. Täpset nime ma oma beebidel ei tea, millegi pärast arvan, et tegemist on "Black Prince´iga",kui uskuda ka dr. Guugelit," lisas ta.

Tomatitaimed. Foto: Jane Pukk

"Siit loodan saada järgmiseks hooajaks naeri seemneid. Saab näha,mis sellest välja tuleb," jagas ta ka teist fotot.

Kas saab naeriseemneid? Foto: Jane Pukk

Katsetus avokaadopuuga

Maa Elu lugeja Airi Kasemets saatis meile pildi oma kahest avokaadopuust. Tegu on isa ja tütre projektiga, mille käigus tärkas aasta tagasi kaks avokaadotaime. Loo juures olev pilt on tehtud tänavu, seega on aastaga taimed pikkust visanud vastavalt 30 ja 22 sentimeetrit.