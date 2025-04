Maa Elu lugeja Airi Kasemets saatis meile pildi oma kahest avokaadopuust. Tegu on isa ja tütre projektiga, mille käigus tärkas aasta tagasi kaks avokaadotaime. Loo juures olev pilt on tehtud tänavu, seega on aastaga taimed pikkust visanud vastavalt 30 ja 22 sentimeetrit.