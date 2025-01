KEVAD JAANUARIS Vahtrad pakuvad magusat mahla

Ka Rõuges elav Tindioru talu peremees Alar Johanson veendus, et vahtramahla saab tõesti praegu koguda. „Nii hullu idee peale ma poleks tulnud isegi paremas unenäos, et ma jaanuarikuus võtan trelli ja proovin, äkki puu seest tuleb vahtramahla. Kui tavaliselt olen ma see hiljaks jääja, siis sellel aastal, jah, täitsa usun nüüd, et tuleb. Ja täitsa maitsev on. Järgmisel aastal proovin detsembris, äkki tuleb ka," rääkis Johanson ERR-ile.