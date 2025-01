LOODUSKALENDER Vaher annab mahla ja rongad teevad kukerpalle

Eelmisel nädalal Viljandist läbi sõites nägin, kuidas Viljandi järv oli sirutanud end teeni ja kuidas Halliste jõgi oli kõrgel üle kallaste. See uduvihm, mida tavalisel talvel lumena alla sajab, suliseb nüüd väljadel. Ja kesknädalal oli veel lumevalgete väljade kohal must udu. Just must. Muidu piimjasvalge udu oli tumedam lumevalgest, aga see udu oli nii paks, et kaugemale kui 100 meetrit ei näinud.