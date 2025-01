Piimatootja piimahinna tõusust: seda muret pole, et saame minna ilusaid edevaid asju ostma

Järvamaal piimatootmisega tegeleva Takkasaare talu peremees Arvo Kuutok tunnistas, et hinna vaikselt ülespoole kerkimisega eelmise aasta suvest hakkas temas ka rahulolu tõusma, kuid päriselt rõõmsaks teeks teda ikka siis, kui nemadki saaks Euro Liidu keskmist piimahinda, mis detsembris oli 533 eurot tonni eest.

„Kuid sinna on meil veel tükk maad minna. Meil jääb piimahind veel mõni euro alla viiesaja,“ märkis ta. Kuid Kuutok on tuntavalt rahul tulundusühistu EPIKOga sõlmitud lepinguga, milles piimahinna arvestus on seotud euroliidu keskmisega.