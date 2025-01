Ärevad uudised: ohtlik loomataud jõudis Euroopasse

Kõik Saksamaal asuvas farmis nakatunud loomad hukati ja kahjutustati, farmis teostatakse puhastus ja desinfektsioon. Laboruuringutega on tehtud kindlaks, et kõik farmis olnud loomad olid nakatunud, neil olid tekkinud ka antikehad, mis tähendab, et viirus on jõudnud arvatavalt farmi juba detsembri esimeses pooles.

Foto: JOHN MACDOUGALL