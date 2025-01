Giovanni Marcone kaitsmisele tulevast doktoritööst "Comparative welfare evaluation of sheep production systems" ("Lammaste heaolu võrdlev hindamine erinevates pidamissüsteemides)" selgub, et lammastel peaks karjamaal olema juurdepääs varjule.

Loomade heaolu loomakasvatuses on oluline nii loomadele, laiemale üldsusele kui ka loomakasvatuse jätkusuutlikkusele. Lammaste heaolu hindamise viise on välja töötatud arvukalt, kuid sageli on need keerulised, aeganõudvad ega pruugi sobida erinevate lammaste pidamisviiside, erinevate lambatõugude ja erinevate kliimatingimuste jaoks.