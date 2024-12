Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu juhatuse esimees Tanel-Taavi Bulitko ütles, et esialgsed tulemused 2023. aasta lehmade piimatulemuse kohta on avaldatud.

„Kui veel 2022. aastal olime väga napilt Taani tulemuste järel teisel kohal, siis nüüd on tulnud märkimisväärne vahe toodangu tulemusse Taaniga ja oleme tõusnud esimeseks. Üldse on Euroopas statistilise lehma kohta piimatoodangu poolest kaks riiki, kellel on piimatoodang üle 10 000 kilo (10 tonni) aastas ja Eesti on hetkel täiesti vaieldamatult liider,“ kinnitas Bulitko.