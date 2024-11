Lihatööstusest loobumine tegi elu Kehtna Mõisas lihtsamaks

“Keerulised ajad on kõigil, aga meil läheb kenasti. Ilma kanala ja lihatööstuseta on lihtsam, saame oma põhitegevusele keskenduda,” kinnitas Kehtna Mõisa OÜ juhatuse liige Siim Riisenberg. Ettevõtte põhitegevuseks on piimatootmine.