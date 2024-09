Sündis Eesti esimene katseklaasivarss

Kehaväliselt laboritingimustes Eesti Maaülikooli teadlaste ja loomaarstide loodud embrüo siirati ligi aasta tagasi. Varsa bioloogiline ema on 6-aastane Electra, kes elab samuti Luunja tallis ning on lootustandev sporthobune. Varsa isa on Euroopa üks tipptäkke Ermitage Kalone Belgiast, kes võistles sel aastal ka Pariisi olümpiamängudel. Endexi surrogaatema on Luunja talli hobune Miss Dior, kes hoolitseb varsa eest hästi.

Üks peamisi põhjusi katseklaasivarssade loomiseks on see, et tippspordis olevaid märasid ei tiinestata nende sportlaskarjääri tõttu. Teiseks põhjuseks on tipptäkkude sperma hind – laboritingimustes on ühe spermakõrrega võimalik toota sadu embrüoid ning anda parimaid geenikombinatsioone paljudele järglastele.