Maal elamise päev tuleb pisut teisiti

Saarde vallas saab maal elamise päeval tutvuda Metste aiandustaluga, mille perenaine Katrin Pärn-Reiser tutvustab erinevaid tšillisid. Foto: Urmas Luik

Maale elama?

Elva valla arendusspetsialist Sirli Pippar julgustab kõiki inimesi maale elama tulemist kaaluma. „Meil on palju ruumi, järved, metsarajad, kaunis loodus, kuhu on imeline linnakärast peitu pugeda ning nautida aega iseendale ja perele. Meil on tugev kogukond, rikkalik kultuuri- ja spordielu, lühikese autosõidu kaugusel on kõik, mis eluks vajalik,” rääkis ta.

Põlva vallavalitsuse arendusspetsialist Tiina Suur tõstab esile, et Põlva valla tugev külg on mitmekesised haridusvõimalused ja tugev kogukonnavaim. Põlva on koduks Waldorfi koolile, luterlikule koolile ning mitmekesisele nii noorte kui täiskasvanute huvitegevusele. „Meil on unikaalne keskkond, kus kasvada ja tervislikult elada, lisaks kaugtööks sobivad võimalused,” rõhutas ta.

Andy Tilk lausus, et maale kolimine võib olla elumuutev ja rikastav kogemus. „Saarde vallas on looduslähedane, rahulik ja turvaline elukeskkonda, kus on palju võimalusi eneseteostuseks ja pere kasvatamiseks. Kui hindate looduslähedust ja soovite osa saada maaelu võludest, on me vald suurepärane koht, kus alustada uut elu,” lisas ta.