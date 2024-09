Rekordlehm Kiili tootis oma eluajal pea 170 tonni piima

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu (ETKÜ) juhatuse esimees Tanel-Taavi Bulitko ütles, et augustikuu oli eluajatoodangu rekordite arvestuses märgiline, kuna püstitati eesti punase tõu läbi aegade parim eluajatoodangu rekord. Saavutatud tulemus on kogu Eesti arvestuses teisel kohal. „Kuigi tänapäevase veiste tõuaretuse juures on teatav vastuolulisus, sest aina enam märgitakse piimalehmade kasutusea lühenemist ja vähest laktatsioonide arvu, on samas piimatoodang lehma kohta suurenemas, jõudes Eestiski keskmisena üle 11 tuhande kilogrammini aastas,“ rääkis ta.