Maaelukomisjon arutas loomade Saaremaa ja mandri vahel transportimise muresid

Maaelukomisjoni poole pöördusid Saaremaa seakasvatajad murega, et kui nad ei mahu oma loomadega praamile või soovib praamiliikluse korraldaja, et nad loomi mandrile transpordiks hilisõhtusel ajal, tekitab ooteaeg ning veokis pikalt viibimine tekitab loomadele suurt stressi, vahel ka vigastusi.

Täna on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ja praamiliikluse korraldaja kokku leppinud kaks praamiaega päevas - üks hommikuks ja teine hilisõhtuks -, millal elusloomade vedu toimub. Loomakasvatajad tõid aga välja, et kõrvalekaldeid elusloomade transportimise graafikus ikka tekib – loomad on ettearvamatud ning seetõttu võib näiteks nende veokile laadimine plaanitust kauem aega võtta, mistõttu ei jõuta broneeritud praamile. Loomakasvatajate sõnul on olnud ka üksikuid juhtumeid, kus nende veokid ei ole plaanitud väljasõitudele lihtsalt mahtunud, kuna mõni teine sõiduk oli eelisjärjekorras.