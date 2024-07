Eesti päevalüpsi rekord ületas maagilise 100 kg piiri

Esmakordselt andis kontroll-lüpsil üle 100 kg piima holsteini tõugu lehm, REKORD EE 22982377, kes kuulub Saaremaa Eikla Agro OÜ farmile.

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu juhatuse esimees Tane-Taavi Bulitko sõnas, et maagiline 100 kg piima päevas on nüüd ületatud. „See näitab, et Eesti lehmade piimatoodangu kasvuks on veel varu piisavalt ja meie lehmade toodanguvõimel ei ole piire. Selliseid päevalüpsi toodanguid on võimalik saavutada, siis kui kõik tingimused on suurepärased, sest farmides spetsiaalselt rekordpäevalüpside saavutamiseks eesmärke ei seata,“ lausus ta.

Eikla Agro farmi holsteini tõugu lehm Rekord EE22982377 andis juunis kontroll-lüpsil päevaseks toodanguks 100,6 kg piima. Rekordlehma isa on Peak Altaoscar-ET ja emaisa Gil-Gar AltaSustain-ET. Päevalüpsi rekord saavutati kolmanda laktatsiooni kolmandal lüpsikuul.

Rekordlehma teise laktatsiooni toodang oli samuti silmapaistev, mis lüpsti mullu, olles 17918 kg piima. Huvitav fakt on ka see, et rekordiomanik ise on sündinud kaksikuna.

Eikla Agro OÜ tegevjuht Ülar Tänak ütles rekordtulemust kommenteerides, et ühte edufaktorit on raske nimetada kuna tegu on paljude tegurite koosmõjuga.

„See on kui peenhäälestus, püüame kogu farmi töökorraldust luua paremini toimivaks ja teha loomade heaolu paremaks. Kui loomal on hea olla, siis ta annab ka vastavalt toodangut,“ jäi peremees tagasihoidlikuks. Igapäevaselt rekordlehm farmirahvale silma ei paista, mis tähendabki, et tegemist on probleemivaba piimaandjaga, kes erikohtlemist ei vaja. Ta lisas, et loomi söödetaks maisisiloga, mille saak kujunes üsna heaks. Tänaku sõnul on farmis poolautomaatne karusell lüpsiplats ning maksimaalselt püütakse panustada loomade heaolu parandamisele. Kaasaegne vabapidamise farm ehitati 2005. aastal. Tänaku juhitavate erinevate ettevõtetele kuulub kokku 950 lüpsilehma, noorkarjaga kokku on veiste arv ca 1700.

Tipplehmade tabel täienes lisaks teise uustulnukaga: OÜ Põlva Agro (Põlvamaa) holsteini tõugu lehm (registrinumber 23010680), kellelt saadi juunikuisel kontroll-lüpsil 97,8 kg piima (rasvasisaldus 2,04%, valgusisaldus 3,18%), lehma isa on Snowbiz Luka ja emaisa Sunny ET. Eestis on veel 17 lehma kelle päevane piimatoodang on 90 kg või rohkem.

Maailma piimatootmise rekord, 109,5 liitrit päevas kuulub Kuuba lehmale Ubre Blanca (1972–1985), tema nimi tähendab "valge udar". Toona oli tema saavutus üle nelja korra rohkem, kui tavaline lehmatoodang. See saavutus kanti ka Guinnessi maailmarekordite hulka.