Eesti lehmad on tõelised piimatootmise superstaarid

Eesti lehmade piimatoodang on viimastel aastatel olnud muljetavaldav. 2023. aastal suurenes piima kogutoodang võrreldes eelneva aastaga 5%, mis on viimase 31. aasta rekord. Keskmine piimatoodang lehma kohta kasvas samuti 5%. Eesti piimalehmade produktiivsus on tõusnud Euroopa Liidu absoluutsele tipptasemele, tõdes Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu (ETKÜ) esimees Tanel-Taavi Bulitko.

„Viimased aastad oleme suutnud iga aasta oma piimatoodangu näitajaid tõsta ja edestada oma eelnevaid aastaid. Samuti on viiel varasemal aastal Eesti lehmade keskmine piimatoodang olnud Euroopas Taani järel teisel kohal,“ kinnitas Bulitko. „Lisaks on meie farmides toodetud piim kvaliteetne. Somaatiliste rakkude arv, mis näitab karja tervist ja heaolu, on Taaniga võrreldes Eestis madalam. See tulemus on näide Eesti põllumajandustootjate pühendumusest ja investeeringutest farmidesse ning lüpsitehnikasse,“ lisas ta.