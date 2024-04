Lihaveiste eksport on sektori jaoks ülioluline

Bulitko täiendas, et kui Eestis on looduslikud eeldused piimakarja ja lihaveiste kasvatamiseks head, siis paljudes piirkondades selliseid tingimusi pole, mistõttu polegi võimalik seal korralikku põhikarja luua ja huvi Eestist loomade ostmise vastu on suur.

„Eelmine aasta oli meil tegelikult lihaveisekasvatuses päris tugev tagasilöök, sest söödatootmine oli päris keeruline, ja 8% lihaveiste arvust vähenes,” sõnas ta. Seda olulisem on, et head tööd tegevatel lihaveisekasvatajatel oleks võimalik loomi müüa ka kolmandatesse riikidesse. „Kui meil eksport sinna keelustada, siis sisuliselt meil loomakasvatussektor hävib,” sõnas ta.

„Tuleb mõistusega võtta,” sõnas ta ja selgitas, et Eestis on tõuaretusega jõutud sinnamaale, et meie loomad on mujal väga hinnatud, mistõttu on nii loomakasvataja kui ostja esimene mure, et transpordil oleks loomade heaolu tagatud ja nad jõuaks sihtkohta kenasti. Selle kohta saavad loomakasvatajad ka ostjatel tagasisidet näiteks ka videosilla teel.