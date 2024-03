Kergesti leitav loodusand aitab kevadväsimust seljatada

Mahl ei taha õhu käes seista, kuid kodus saab seda hapendada. Mahlale lisatakse pisut vett, rukkileivakoorikuid, rosinaid, mustsõstravarsi, köömneid – iga perenaine vastavalt oma maitsele. Looduslikuks konservandiks sobivad ka tammekooretükid. Käärimine kestab kahest-kolmest päevast nädalani, seejärel villitakse. Ka hapendatud mahlal on ravitoime, kuigi mitte nii tõhus, kui on värskel.

Kuidas mahla koguda?

Mahla kogumisel tuleks säästa noori puid, mille tüve läbimõõt on alla 20 sentimeetri. Eri paikkondades valitsesid ka erinevad arusaamad, millal mahlakogumist alustada. Mõnel pool usuti, et paras on mahlalaskmist alustada ajal, millal kaskede ümbruses on lumi sulanud. Teatud paikkondades oodati ka maapinna sulamist, teistes piirkondades tehti mahlakogumisega algust juba siis, kui maa oli veel külmunud.

Hapendatud kasemahl

Võta ühe liitri mahla kohta 1–2 tl suhkrut ja 6–8 rosinat või üks neljaks tükiks lõigutud kuivatatud viigimari. Kurna värske mahl ja vala hoolikalt pestud pudelitesse või purkidesse. Korgi pudelid või kaaneta purgid õhukindlalt ning vii hoiukohta, kus temperatuur püsib 10…15 °C. Mahl hakkab aeglaselt käärima ning nelja kuni kuue nädala möödudes on sellel meeldiv hapu maitse. Mahl on selge, ainult pudeli põhjal on veidi valget sadet. Kui pudel avada, eraldub vedelikust kergelt süsihappegaasi. Niimoodi säilitatud mahl on suvel parim karastusjook. Kuigi kõige tervislikum on suhkruta mahl, eelistatakse vahel lisada ka suhkrut ja rosinaid, et saada tugevamalt kihisevat jooki.