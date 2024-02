Saidafarmi peremees: tunne on nagu tapale viidaval härjal

Põhjuseid selleks on Särgava sõnutsi 30 ja enamgi, aga viimase tõuke annab otsetoetuste vähendamine. “Kolmandik lõigati ära. Pudistati imepeenteks tegevustoetusteks, millega tõsisel põllumehel pole midagi peale hakata. See moodustab olulise tulupuudujäägi võrreldes eelmiste aastatega ja välja tulla sellest ei ole enam jaksu. Ja kui mõistlik see üldse oleks? Majandusfoon ei soosi põllumajandust praegu mitte kuidagi,” kõneles mees.