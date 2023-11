Väiketootja: kui hinnad veel tõusevad, ei jõua paljud mahetooteid osta

Ostjad on küll harjunud, et piimatööstused paiskavad aastas kümneid uusi tooteid lettidele, kuid 150 lüpsilehma ja paarikümne töötajaga Saidafarm tootearendusse ülemäära ei panusta, sest see eeldaks suuri väljaminekuid. Samas ei tasu juba turulolevaid tooteid moodsamaks tuunida. „Maitsetega mängida ei tohi, kui su klient avastab, et ta lemmiktoode maitseb teisiti, võib pettuda ja su maha jätta,” teadis Juhan.