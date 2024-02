Wobbleri sündroom on neuroloogiline haigus, mille täpne nimi on cervical vertebral stenotic myelopathy (CVSM).

Eesti Maaülikooli loomakliiniku vanemloomaarst Reet Herm selgitas, et Wobbleri sündroom põhjustab hobustel kaelalülisid ümbritseva selgrookanali ahenemist. „Selle tagajärjel surutakse seljaaju kokku. See aga põhjustab hobusel tasakaalukadu, nõrkust ja koordinatsioonihäireid. Selle haiguse all kannatav hobune võib olla ka iseendale ohtlik, sest võib endale viga teha, ja tema elukvaliteet on kahtlemata väga halb,“ kirjeldas Reet Herm pressiteate vahendusel.