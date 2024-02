Häkatonil nuputatakse, kuidas puidust toitu teha

„Ühiskond on juba mõistnud, et puitu ja teisi väärtuslikke bioressursse ei saa mõtlematult raisata. Me peame looma uusi tehnoloogiaid, et suudaksime puitu ja selle töötlemise jääke maksimaalselt väärindada. Eesmärk on see, et ka neid väheseid jääke, mis lõpuks jäävad, oleks võimalik ringmajanduse põhimõtetel kasutada. Et sellised lahendused ellu rakenduksid, on hea ühendada ülikooli ja ettevõtete jõud – üheskoos suudame paremini kaasata eri valdkondade kompetentsi ja tuua aruteludesse värskeid vaatenurki,“ tõdes Drenkhan pressiteate vahendusel.