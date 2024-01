Oluline muudatus ⟩ Meetootjad peavad märkima pakendi esiküljele päritoluriigi

"Euroopa Parlament kavatseb kohustada meetootjaid märkima pakendi esiküljele selgelt, kust erinevad mee osad pärit on. Muudatus on oluline just mee puhul – 2023. aasta andmete kohaselt võib kuni 46 protsenti Euroopa Liidu imporditavast mee mahust olla väga madala kvaliteediga. Euroopa Parlament on võtnud vastu mitmeid meetmeid, et aidata tarbijatel langetada teadlik valik," lausus Jana Toom.