Mesinikud Maamessil: turule trügib võltsmesi, mida isegi labor ei tuvasta

Mesinikud Mario Kalvet, Taavi Tull ja Raul Terep rääkisid Maa Elu stuudios, et Eesti poelettidel müüdavast meest umbes 80 protsenti on kohalik mesi, ülejäänu siis importmesi. Euroopas ollakse hädas võltsitud meega - hiljutine raport tõestas, et koguni viiendik turul pakutavast meest on võltsingu kahtlusega. Eestiski on see probleem ühe enam muret tekitamas.