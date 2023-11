Tulevikus saab ka restoranis uurida, kust söödav liha pärit on

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) toiduvaldkonna juht Meeli Lindsaar ütles Maa Elu raadiosaatele, et kodumaise lihaga isevarustatuse tase on viimastel aastatel tuntavalt langenud: kui 2014. aastal oli see 90 protsendi juures, siis mullu langes see 77 protsendile. „Kahtlen, et 2023. aastal on see tendents pöördunud kasvule, pigem on ikkagi kahanev näitaja,” sõnas ta.