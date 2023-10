Ettevõtte juht Olev Aavik kinnitas, et praegu ongi just hea aeg maisist silo teha. „Maisi tera on kenasti jõudnud parimasse valmimise faasi: see tähendab on enam-vähem küps. Ega ta päris küpseks meil siin Eesti kliimas ei saagi,“ selgitas ta.