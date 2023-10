Lihatööstus kaotas hoolimata käibekasvust poole kasumist

"Kuigi suure konkurentsiga turul on 14-protsendine käibe kasv hea saavutus, ei katnud see siiski tooraine- ja energiakulude kasvu," nentis ettevõtte juhtkond majandusaasta aruandes. Ettevõtte koguseline turuosa aastases perioodis moodustas 20,7 protsenti ja rahaline turuosa 18,9 protsenti. Ettevõte on seejuures oma turuosa stabiilselt kasvatanud, kinnistades teist positsiooni turul.