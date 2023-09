Maal elamise päeval saab endale ka hobuse osta

„Euroopas on erinevate hobutõugude müügi- ja oksjonipäevad tavapärane osa aretustööst. Meil on hea meel jätkata seda traditsiooni Toris, näidates aretajate töö tulemusi ja pakkudes ostjatele ja huvilistele võimalust tutvuda nendega," sõnas Tori Hobusekasvanduse hobumajandusjuht Agris Juhkov.

„Alberto on tori tõugu täkupoiss, sündinud 10. mail. Tema isa, Albert, on tunnustatud sugutäkk, kes on televisiooniski käinud, ja on hiljuti pärjatud Tori Hobuste GP võitja tiitliga. Alberto on puhtatõuline täkk ja tal on potentsiaali saada nii heaks hüppajaks kui ka tori tõu edasikandjaks," lisas Agris Juhkov.