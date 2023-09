KLAPID PÄHE ⟩ Oled sa kunagi sellist loomahäält kuulnud?

Hariliku šaakali üldarvukus Eestis oli möödunud sügisel vahemikus 100–200 isendit. Kui üldlevinud arvamus on, et šaakal on meil võõrliik, siis nii see ei ole – šaakal on oma leviala laiendanud ning jõudnud siia ise loomulikul teel, mitte ei ole inimese poolt sisse toodud, selgitab agentuur.