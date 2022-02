Kümme aastat šaakaleid – looduskeskkonda ei häiri, karjakasvatajaid küll

Tellijale

Keskkonnaagentuuri ulukite peaspetsialist Peep Männil avaldas koos Toulouse’i ülikooli teadlase Nathan Ranciga rahvusvahelises teadusajakirjas Mammal Research ülevaateartikli Eesti šaakalitest. Nimelt on Eesti šaakali asurkond teadaolevalt Euroopa põhjapoolseim ja ilmselt mõjutab tulevikus šaakalite levikut terves Põhja-Euroopas. „On unikaalne, et maismaa suuruluk levib nõnda ruttu oma põhilevialast nii eemale,” ütles Männil ja lisas, et rändevõimekuselt on šaakal sarnane hundiga, kes võib rännata tuhandeid kilomeetreid.

Männil meenutas, et 2013. aastal Matsalus kütitud esimene šaakal oli tõeline üllatus. „Võtsime terve seltskonna kokku ja läksime vaatama. Tõdesime, et šaakal mis šaakal.” Kohapeal tehti ka kohe seiret ja selgus, et kuigi kütitud isend polnud veel aastanegi, olid šaakalid sealkandis elanud ilmselt juba paar aastat. Kohalikel oli neile oma nimigi – ulguvad rebased.

Tõrjub kährikut

Seda, et šaakal end meie tingimustes nii kenasti sisse seab, toona ette näha ei osatud: šaakali leviala on pidevalt suurenenud, eriti läänerannikul, kuid nad on elama asunud ka põhjarannikule ja Peip­si veerele. Tunamullu oli Eestis hinnanguliselt 27 paari šaakaleid, kellest paljudel ka järglased.

Šaakalid asustavad Eestis peamiselt rannikualade rohumaid, põõsastikke ja roostikke ning kultuurmaastikke. „Meie mosaiiksed rannikualad pakuvad talle sobivat elupaika – seal on ka talviti lumikate väiksem ning raipetoidulisele šaakalile uhub meri randa ka toidupoolist,” täiendas Männil.

Kui pikalt tundus, et Nõva kant on läänerannikul omamoodi piiriks, sest seda piirkonda asustavad hundid, keda šaakal kardab, siis nüüd on rajakaamerad tuvastanud šaakaleid ka Nõvast Tallinna pool: möödunud sügisel jäi koolilaste rajakaamerasse šaakalipesakond isegi pealinnas, vabaõhumuuseumi territooriumil.