Selgusid tänavuse aasta parim talu ja parim talutoit

Talu perenaine Lisanna Hiiemäe oli tiitlist veel pool tundi hiljemgi siiralt üllatunud. Nimelt arvas ta talude tunnustamise ajal koos abikaasa Markoga, et nad on sootuks ära unustatud, sest nende talu nime ei kõlanud ega kõlanud. Arvamist, et äkki nad on võitjad, ei tulnud enne, kui nende nimi välja hõisati - seda suurem oli üllatus.

Terrase eripreemia

Terras sõnas auhinda üle andes, et kunstlik vastuolu põllumajanduses on väiketalu vs suurtootmine. “Eestis toodab 80% väiketalusid 20% toodangut ja vastupidi. Ehk kogu põllumajandustoodang tuleb suuresti suurtootmisest. Ometi on just väikesed talud need, kes elu maale toovad, inimesed kes seal elavad ja kelle lapsed käivad maakoolides. Seetõttu tuleb igati püüda selle poole, et ka väiketaludel oleks Eesti põllumajandusmaastikul oma kindel koht. Eriti tänuväärne on see, kui aktiivne linnapere otsustab kolida maale ja hakata ainult põllumajandusega tegelema, suutes sellega oma pere ära toita. See on põhjus miks otsustasin selle preemia välja anda. Ahisilla talus nägin maalähedust ja innovatsiooni, mis inspireeris mind. Nad teevad puhtalt ja mahedalt, sära silmis ja elavad sellest ära,” põhjendas oma valikut Riho Terras.