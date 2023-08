Parimad talud: laste pärast maale ja YouTube’i abil farmeriks

PIESTA KUUSIKARU

Külli Eller ja Hardi Nigulas. Foto: Kaul Nurm

Mida tehakse? Talu kõrval kasvab 1700 õunapuud, mille saagist tehakse õunamahla, -äädikat, -marmelaadi, -stroopi (õunu ostetakse ka juurde); suvehooajal pühapäeviti on avatud kohvik.

Kaua tegutsenud? Üheksa aastat tagasi hakati vaikselt peale.

Kes teeb? Külli Eller ja Hardi Nigulas, lisaks kaks töötajat.

Kus? Pärnumaa, Kullimaa.

Kust alguse sai? Hardi ostis vanaisa maad tagasi aastakümnete eest, ent ootas õiget aega. Kui 2014. aastal tuli olude sunnil endale uus kodu rajada, leitigi, et on õige aeg maale minna ja midagi ise ära teha. Nii on üheksa aastaga võsa asemele uhke talu ja tootmiskompleks rajatud.

Miks te seda teete? Hardi: "Mul oli noormeheeast unistus oma vanaisa mälestuseks selle koha peal midagi teha. See talu on meie pere käes olnud pikalt ja edukas olnud. Seepärast tahtsin midagi teha. Ja kui said kokku ajalised võimalused ja rahalised vahendid, siis hakkasime peale. Nüüdseks olemegi talu käima pannud."

Kus näete oma talu viie aasta pärast? Hardi: "Ikka siinsamas! Ega me tootmist väga palju suuremaks tee – ongi sada tonni õuna aastas, oma toodete tegemine. Oleme nüüd hakanud rohkem inimesi vastu võtma, selles suunas liigumegi. Ja loodame, et viie aasta pärast on oma õunasaak juba väga hea!"