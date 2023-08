Ilm ⟩ Kaks viimast juulit polnud suve soojemad kuud. Kas nii jääbki?

Veelgi enam, arvestades seniseid temperatuure ja prognoose kaheks nädalaks ette, on Tartus oodata augus­ti keskmiseks temperatuuriks ligemale 18 kraadi, mis on lähedane juunile ja kindlalt soojem, kui oli juuli.

Kas suve kõige soojemaks kuuks jääb juuni või august, on veel vara öelda, aga üsna kindel on see, et suvi on „kahe küüruga” ehk sooja juuni ja augusti vahele jääb jahe juuli.