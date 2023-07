ILM ⟩ Juuli teine pool toob sagedasi vihmasabinaid

Täpsemalt öeldes, üsna tavaline olnuks see sada või poolsada aastat tagasi. Aastate 1881–1960 keskmine temperatuur juulis Tartus oli Nõukogude Eesti entsüklopeedilise teatmeteose (1978) andmetel 17,3 kraadi ega erinenud palju ka veel 20. sajandi lõpukümnendeil.

Aastate 1961–1990 juuli keskmine temperatuur oli vaid 16,6 kraadi. Näiv jahenemine võib olla suuresti tingitud sellest, et varem keset Tartut asunud vaatlusjaam viidi pärast teist maailmasõda linna päikese käes soojenevate kivipindade lähedusest maale lagedate väljade keskele, nagu tänapäeva ilmavaatluste standard ette näeb.

Nüüdseks (aastad 1991 kuni 2020) on juuli keskmine temperatuur tõusnud 18,0 kraadini, kusjuures vaatlusjaama asukoht Tõraveres ei ole muutunud.

Tänavuse juuli esimese poole keskmine õhutemperatuur oli Keskkonnaagentuuri andmeil Tartu-Tõravere vaatlusjaamas 16,7 kraadi. Arvestades prognoosi veebis, mis selle loo kirjutamise hetkel ulatus parasjagu kuu lõpuni, on oodata samasuguse vahelduva ja sagedaste hoovihmadega ilma jätkumist, mis annaks kogu kuu keskmiseks temperatuuriks sama, mis mõõdeti esimesel poolel. See on peaaegu täpselt möödunud sajandi lõpu keskmine, aga tervelt 1,3 kraadi alla viimase kolme aastakümne normi.