Soome kehtestas linnugripi tõttu nakkustsooni

Nakkuspiirkonnas tuleb kodulinde hoida kogu aeg siseruumides. Samuti peaks farme külastama ainult need inimesed, kellel on selleks vältimatu vajadus.

Soomes on juunis ja juulis avastatud ebatavaliselt palju linnugripi juhtumeid, eriti kajakate seas. Viirust on avastatud ka Lõuna- ja Kesk-Pohjanmaa piirkondades tehistingimustes peetavatel karusloomadel, praegu on teadaolevalt vähemalt 10 karusloomafarmi, kus haigusjuhtumid on kinnitatud.