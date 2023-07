Sööda nappus viib loomad tapamajja

„Kindlasti tuleb jälgida, et meie karjad ei langeks alla kriitilise taseme ja praegu tuleb mõelda, milliseid söödaalternatiive meil on. Siiamaani oleme saanud mõelda, et meie sööt on baseerunud suuresti rohusilo peal ja maisisilo on number kaks, siis juba viimased paar aastat on näidanud, et maisisilo hakkab olema number üks ja kõrvale võiks panna teraviljasilosid, lutserni-odrasilosid ja allakülvid. Ka oleks loomasööda saamiseks tark teha lisakülve, et veel sügisel saaks loomadele anda rukkisilo,“ rõhutas Puskar.

Koostöös teadlaste ja ekspertidega

Piimatoimkonna esinaine lausus, et nüüd tuleb rohkem jagada üksteisega infot. „Ka tänane seminar on mõeldud rohkem kogemuste jagamiseks, et julgustada loomakasvatajaid muutustega paremini toime tulema. Kõiki neid enda kogemuse baasil omandatud teadmisi: millised teraviljasilod ja allakülvid ennast kõige paremini õigustavad - neid teadmisi tuleb põllumeestel nüüd teistele jagada. Me ei saa jääda ainult ristikukülvi peale lootma, meil tuleb strateegia täielikult ümber vaadata,“ rõhutas ta.

Väätsa Agro juht Lenno Link ütles, et need kes soovivad teraviljasilo teha loomadele söödaks, need peavad jälgima, et kuivaine sisaldus poleks kõrgem kui 40-45%. „See on viimane piir, kus veel võiks teraviljasilo teha, kuna probleem tekib sileeruvusega. Me ei saa siis materjali enam kinni tallata ja nii võivad tekkida käärimiskaod – see on kõige suurem oht,“ selgitas ta. „Kui nüüd vaadata, mis mured võivad teraviljasilo kogumisesel tekkida, siis teraviljakasvatajad on harjunud oma põldu kombainiga koristama, kuid kombaini niitmiskõrgus on tunduvalt kõrgem, kui siloks tegemisel. Nüüd on ohukoht, et põldudel leiduvad kivi rikuvad kallist põllutehnikat, juba on ka sellistest juhtumistest kuulda,“ lisas ta.