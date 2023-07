Valitsus kehtestas põllumajanduses eriolukorra

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Ants Noot on varem Maa Elule selgitanud, et kuna ettevõtjad on oma tegevuse sidunud mitmete toetustega, mis on omakorda seotud teatud nõuete täitmisega, siis peamine positiivne külg ettevõtjatele jaoks eriolukorra väljakuulutamisel on see, et kui klimaatilised tingimused on sellised, et nõudeid pole võimalik täita, siis ei pea iga ettevõtja hakkama PRIA-le eraldi põhjendama ja selgitama, miks olukord selline on.