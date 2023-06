Põllumajanduskoja juht: Eriolukord ei tühista lepinguid, aga annab põllumehele tuge läbirääkimistel

Ettevõtjad on oma tegevuse sidunud mitmete toetustega, mis on omakorda seotud teatud nõuete täitmisega, ja peamine positiivne külg ettevõtjatele jaoks siinjuures oleks see, et kui need klimaatilised tingimused on sellised, et neid nõudeid pole võimalik täita, siis ei pea iga ettevõtja hakkama PRIA-le eraldi põhjendama ja selgitama, miks olukord selline on. See annab PRIA-le võimaluse teatud nõuete osas leevendust pakkuda, mis on ka mõistlik, sest teatud nõudeid ei olegi võimalik täna täita.

Teistpidi annab see ka riigile edaspidi Euroopa Komisjoni erinevate institutsioonidega suheldes võimaluse põhjendada tehtud otsuseid.

Eriolukord annab ka riigile Euroopa Liiduga läbi rääkides paremat positsiooni: hetkel käivad läbirääkimised Brüsseli tasandil kolmanda kriisiabipaketi kriteeriumide ja tingimuste üle ja seal on oluline, et liidu tasandil saadakse aru, et olukord Eestis on halb.

Meie lõunanaabrid on seda võimalust kasutanud: Läti ja Leedu on erakorralist olukorda varem kehtestanud.

Lisaks. Põllumajandustootjatel oma see oma lepinguliste partnerite, kindlustusettevõtete või krediidiasutustega suheldes lisaargumendiks. Eriolukord ei loo kindlasti vääramatu jõu olukorda, kus valitsus ütleks, et lepingud ei kehti, aga see annab tootjatele võimaluse paremini läbi rääkida ja argumenteerida: saada vajadusel laenupikendust või maksetähtaegades puhkust. Kindlustusettevõtjatele annab see võimaluse paremini neid ettevõtjaid käsitleda, kellel on kindlustuslepingud.