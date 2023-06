Sügavkülma pandud kaseviht pakub talvel suviseid emotsioone

Näiteks Lõhmuse talu peremees Enn Lõhmus eelistab sügavkülmutatud vihtasid kuivatatud vihtadele ennekõike seepärast, et nende säilitamine ja hoiustamine võtab vähem ruumi. „Kui vihad kile seest sügavkülmast välja võtan, siis üles sulades on mul ilusa kujuga viht, kus kõik lõhnad ja omadused on säilinud,” rääkis ta Maa Elule.

Vihtade kümutamiseks tuleb värske viht kohe toidukilesse või mõnda muusse pakendisse mässida ja sügavkülma panna. „Jõululaupäeval sügavkülmast võetud viht loob jõulusauna tõeliselt suvise aroomi,” ütles ka Jõe puhketalu peremees Rauno Paap.

Sügavkülmutatud viht tuleb enne kasutamist aeglaselt üles sulatada ning mitte kohe kuuma vette visata. „Üldse on värske viha puhul kõige parem see, kui paned viha jahedasse ämbrisse ning tõstad ämbri sauna kütmise alguses lavale. Siis saab ämbris olev vesi soojeneda järk-järgult koos saunaga,” ütles ta.

Saunavihad sügavkülmikus. Foto: Urmas Luik / Parnu Postimees

Kuiv viht käib aga kuuma vette. „Üks hea nipp on ämbrist võetud viha asetamine momendiks kerisele. See lööb leiliruumi tugeva kaselõhna ning muudab lehed pehmeks. Õigesti ettevalmistatud viht jätab saunaruumi lahtistest lehtedest üsna puhtaks,” rääkis ta.

Vihtlemise mõttes eelistab Mooska talu perenaine Eda Veeroja kuivatatud vihta külmutatud vihale. „Sügavkülmutatud vihad on minu jaoks pigem emotsioonivihad, et kui paned sinna sisse näiteks sirelit või mõnda muud hästi lõhnavat oksa, siis see annab erilise emotsiooni,” ütles ta. Vihtlemiseks on sügavkülmutatud viht tema hinnangul üpris habras ja läheb kiirelt pehmeks ja vedelaks. „Massaaži mõttes sellega väga tõhusalt vihelda ei saa,” ütles ta.