Eesti tõuloomad on võitnud Aserbaidžaani farmerite südamed

„Kõiki ostetud veiseid peetakse kaasaegsetes suurfarmides kus Eesti veised on hästi kohanenud ja kohalikud farmerid on nende piimatoodanguga väga rahul. See on tunnustuseks meie aretustööle ja noorkarjakasvatusele,“ sõnas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu liige Tanel-Taavi Bulitko.

Bulitko, kes on ühtlasi Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu (ETKÜ) juht ütles, et messil toimusid kohtumised mitmete potentsiaalsete klientidega, kellel on huvi lisaks tõuloomadele ka aretusmaterjali vastu. Kolme riigi koostöös plaanitakse tuleval aastal osaleda messil ühisstendiga.

„Aserbaidžaanis piima napib ja riigi eesmärgiks on loomakasvatussektori tugevdamine mistõttu loomade ostu osaliselt toetatakse. Seega võib näha sealsel turul nõudluse kasvu kõrge kvaliteediga piimakarja järele,“ tõdes Bulitko.

Visiit toimus INTERREG Kesk-Läänemere programmist rahastatava projekti „Breed Expo 2“ raames. Lisaks Aserbaidžaanile on projekti sihtturgudeks ka Usbekistan ja Türgi. Selle aasta lõpus osaletakse Usbekistani suurimal põllumajandusmessil „Agro Expo Uzbekistan“.