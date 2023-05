Välismaalt ⟩ Kaks ühendkuningriigi farmitöölist andsid positiivse linnugripitesti

Agentuur teatas, et tuvastas viiruse tänu seireprogrammile, kus osalevad nakatunud lindudega kokku puutunud inimesed. Seireprogrammis palutakse töötajatel võtta 10 päeva jooksul pärast kokkupuudet ninast ja kurgust proovid, mida testitakse gripiviiruse esinemise suhtes.

Mõnel juhul võidakse neile teha ka vereanalüüs, et näha, kas UKHSA suudab tuvastada lindude gripi vastaseid antikehi.

Kummalgi töötajal ei ole tuvastatud sümptomeid ja mõlema test on hiljem olnud negatiivne.

Linnugripi avastamine kodulindude töötajatel võib olla põhjustatud ka saastunud aine sissehingemisest farmis ja inimene ei pruugi olla haigestunud. Ühe inimese puhul seda arvataksegi, kuid teise isiku puhul on raskem kindlaks teha, mis on positiivse gripitesti põhjuseks.

UKHSA teatas, et ta ei ole tuvastanud tõendeid viiruse inimeselt inimesele leviku kohta ja need avastused ei muuda inimeste tervisele avalduva riski taset, mis on endiselt väga madal.