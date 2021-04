Kuulo Kutsar: kodulindudega kokku puutuvad inimesed võivad linnugrippi nakatuda

Ka Maailma Loomatervise Organisatsioon kinnitab, et sagedasti kodulindudega kokku puutuvad linnupidajad võivad linnugrippi nakatuda. Nakatunud haige lind eritab viirusi hingamisteede sekreediga ja roojaga ning need säilivad saastunud sulestikul, lihatoodetel ja esemetel kuus-seitse päeva. Sellepärast ei ole lubatud surnud linde katsuda. Lisaks ütlevad linnuteadlased, et nakatunud linnul ei pruugi haigusnähtusid esineda, kuid siiski eritab ta viirusi. Järelikult võib linnupidaja märkamatult nakatuda.

Järjest intensiivsem levik

Epidemioloogidele teeb muret, et linnugripi A(H5) tüüpi viirused on 2014. aastast järjest intensiivsemalt maailmas levinud, seda on soodustanud nende suur mutatsioonivõime. Mutatsioonide kaudu on kujunenud selle viirusetüübi väikese patogeensusega alatüüpidest mitmed suure patogeensusega alatüübid, sealhulgas praegu Euroopas ja Eestis linnupopulatsioonides hävitustööd tegev viirus A(H5N8).

Maailma Loomatervise Organisatsioon väidab, et A(H5N8) alatüüp on praegu kohanenud paljunema ja hävitustööd tegema valdavalt linnuorganismis. Samas tuleb arvestada, et linnupidajad puutuvad lindudega lähedalt kokku ja seetõttu on viiruste ülekandumine lihtne. Juba 2016. aastal hoiatas Maailma Terviseorganisatsioon, et see linnugripiviiruse alatüüp on võimeline kohanema ja paljunema inimese organismis. Inimestel on immuunsus selle viiruse suhtes minimaalne või tavapäraselt see puudub.