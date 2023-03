Seakasvatajad võitlevad juubeli valguses sektori toimimise eest

Hellenurme sõnul on suure karuteene teinud Eesti maaelu ja Eestis kasvatatud toidu mitte väärtustamine. „See on kujunemas müüdiks, et Eesti toit on kallis. Kui me soovime, et meil toimiksid maakoolid, arstiabi ja oleks tagatud kestlik areng maal, siis tuleb meil oma väikses riigis mõelda, kelle kasvatatud toitu me sööme. Peaksime endalt iga päev küsima: mida saan teha mina, et meie riik oleks tugevam, kindlam, turvalisem? Arvan, et nende valikute tegemine on kultuuri osa ja paljuski lastetoa küsimus. Eestis loodud väärtused jäävad Eestisse, Hispaanias või Saksamaal makstud maksud meie riigi eelarvesse ei jõua,“ sõnas Hellenurme.

ETSAÜ esinaine ütles, et valikute küsimus on ka see, et meil on olemas puhas vesi, aga toome Eestisse tonnide kaupa vett või see, et me oleme põllumajandusega tegelev riik ja me toome Eestisse tonnide kaupa liha.

„Ikka eelistatakse exceli-põhist lähenemist, kus ainult rahalisi numbreid jälgides on kaotatud ära suurem pilt Eesti kestlikkust arengust ja toidutootmisest. See, et seakasvatussektor on majanduslikus mõttes tule all, on ainult üks näide, kuidas erinevad valdkonnad ei suuda üleselt tegutseda,“ lausus Hellenurme. „Olen seda meelt, et ainult üheskoos: ametkondade ja maaelu poliitika kujundajatega, haridusasutuste ning sektoris ja kaubanduses töötavate praktikutega saame kraavi trügiva ree uuesti tagasi teele. Selleks annab meile alust saja aasta kogemused, kus erinevate juhtimisvormide all suudeti tegeleda aretustöö ja eduka loomakasvatusega,“ avaldas juubeliaastal aretusühistu esinaine lootust.