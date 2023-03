Välismaalt ⟩ Britid veedavad aega alpakadega jalutades

Lõuna-Ameerika kaamellaste kodustatud liik alpaka on tuntud oma pehme ja luksusliku villa poolest, mida kasutatakse riiete ja muude esemete valmistamiseks, kirjutab FarmingUK. Alpakad on tuntud ka oma leebe ja sõbraliku loomu poolest, mistõttu saavad inimesed nendega koos aega veeta.

Farmi Hensting Alpakas kogemusel on alpakasid lihtne treenida, kui alustatakse noorelt, umbes 6–8 kuu vanuselt. Hampshire'is asuv ettevõte on alpakasid treeninud 12 aastat ja selgitab artiklis, et otsust hakata alpakasid treenima ei tohiks ükski ettevõtja võtta vastu kergekäeliselt. Alpakad vajavad pidevat tähelepanu, et mitte sattuda stressi, nad peavad end treeningprotsessi käigus tundma turvaliselt. Lisaks on tegu pika elueaga loomadega, seega võtab omanik endale kohustuse isegi kuni 20 aastaks.