Kinodesse jõudis film Eesti ratsaspordist

Eesti Ratsaspordi Liit tähistab tänavu 100. aastapäeva. Sada aastat on väga pikk aeg, kuhu mahuvad erinevad riigikorrad, erinevad ratsutamisstiilid, inimesed, hobused ja suurvõistlused. Põneva spordiala värvika ajaloo talletamiseks otsustas Eesti Ratsaspordi Liit luua koostöös režissöör Steiv Silmaga dokumentaalfilmi, mis annab edasi emotsiooni sellest, mida tähendab ratsutamine, mis on see elustiil ning milline on see maailm.