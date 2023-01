ILM ⟩ Külm ja sula kord siin, kord seal

Kliima soojeneb aeglaselt, aga lähemate päevade, nädalate ja kuude vaates on Maa keskmine temperatuur enam-vähem sama. Ka põhja- ja lõunapoolkera vahel on soojusvahetus aeglane, sest suurem osa õhuringlusest toimub kummalgi poolkeral eraldi.

Talvel jahtub terve poolkera, sest päikesepaistet on vähe, aga õhuvoolud jaotavad külma ja soojemat ilma ebaühtlaselt ning ajas muutlikult. Kuna poolkerale langev päikesekiirgus on suhteliselt püsiv suurus, siis selleks, et ühes kohas saaks mõni päev olla hästi külm, peab kusagil mujal samas vöötmes suhteliselt soe olema ja vastupidi.