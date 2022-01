Miks on talvel ilm muutlikum kui suvel?

Teadagi on meie planeedil kõige soojem ekvaatori lähedal – seal tõuseb õhk üles. Pooluste lähedal on aluspind kõige külmem – seal õhk laskub. Peale selle on nii põhja- kui ka lõunapoolkeral veel üks laskuva õhuvooluga vöönd troopikas ja tõusva õhuvooluga vöönd parasvöötme põhjaosas. Õhk voolab maapinna lähedal laskuva voolu suunast tõusva poole ja troposfääri ülaosas umbes 10 km kõrgusel vastupidi. Nii kujuneb Maa atmosfääris kummalgi poolkeral kolm õhuringluse ehk tsirkulatsiooni rakku, mille vahel vahetub õhk aeglasemalt kui rakkude sees. Eesti kliimasse puutub tõusva õhuvoolu tsoon (nn polaarfront), mis eraldab külma polaarset õhumassi põhjas ja mõnevõrra soojemat keskmiste laiuskraadide õhku lõuna pool.

Külma õhu tõttu on polaaraladel troposfäär õhem ja õhurõhk madalam. Teadagi „püüab” õhk kõrgema rõhuga keskmistelt laiuskraadidelt madalama rõhuga polaaraladele voolata, aga seda takistab Maa pöörlemisest tingitud Coriolise jõud, mis kallutab õhuvoolu peaaegu läände, nii et lõuna- ja põhjapoolne õhk segunevad üsna aeglaselt. Coriolise jõud on füüsikalises mõttes näiv jõud, mis tuleneb sellest, et pöörlev Maa ei ole inertsiaalne taustsüsteem. Aga meile siin maa peal, kes me koos tema pinnaga pöörleme, mõjub see jõud väga reaalselt, põhjustades valitseva õhuvoolu läänest, mis toob meile alatasa Atlandi niisket õhku – talvel on see soojem ja suvel jahedam Euraasia mandri õhust.